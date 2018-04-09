В центре соцобслуживания на Дубнинской прочитают лекцию о жизни Винсента Ван Гога

В среду, 18 апреля, в центре соцобслуживания на Дубнинской улице пройдет лекция «Золотые подсолнухи» от сотрудников библиотеки № 37. Речь пойдет о жизни и творчестве голландского художника Винсента Ван Гога. Об этом сообщила библиотекарь первой категории учреждения Лариса Луцовская.

— На лекции мы расскажем нашим слушателям о творчестве этого удивительного живописца, а также покажем презентацию с его работами, — пояснила Луцовская.

Она также напомнила, что в 2007 году Винсент Ван Гог был внесен в «Канон голландской истории» как один из национальных символов.

Слушателей будут ждать к 13.30. Центр соцобслуживания расположен по адресу ул. Дубнинская, д. 31. (мю)