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В центре соцобслуживания на Дубнинской прочитают лекцию о жизни Винсента Ван Гога
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В центре соцобслуживания на Дубнинской прочитают лекцию о жизни Винсента Ван Гога 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В среду, 18 апреля, в центре соцобслуживания на Дубнинской улице пройдет лекция «Золотые подсолнухи» от сотрудников библиотеки № 37. Речь пойдет о жизни и творчестве голландского художника Винсента Ван Гога. Об этом сообщила библиотекарь первой категории учреждения Лариса Луцовская.
— На лекции мы расскажем нашим слушателям о творчестве этого удивительного живописца, а также покажем презентацию с его работами, — пояснила Луцовская.
Она также напомнила, что в 2007 году Винсент Ван Гог был внесен в «Канон голландской истории» как один из национальных символов.
Слушателей будут ждать к 13.30. Центр соцобслуживания расположен по адресу ул. Дубнинская, д. 31. (мю)
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