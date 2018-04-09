Минкульт обеспокоен возможными антироссийскими акциями на Венецианской биеннале

Аристархов объяснил просьбу министерства сложной международной ситуацией. «Просьба уделить особое внимание тому, чтобы на биеннале не было антироссийских выступлений, акций, произведений. Особое внимание тому, что там будет происходить. Поскольку ситуация сложная, мы получаем ориентировки от МИДа об особой бдительности. Это отдельное пожелание», — поделился Аристархов.

И.о. ректора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский был назначен единым комиссаром павильонов России на Венецианской биеннале современного искусства до 2021 года.