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Минкульт обеспокоен возможными антироссийскими акциями на Венецианской биеннале
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Минкульт обеспокоен возможными антироссийскими акциями на Венецианской биеннале 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министерство культуры поручило комиссару павильона России на Венецианской биеннале современного искусства в 2018 году уделить особое внимание содержанию художественных произведений из-за сложной международной ситуации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление первого замминистра культуры страны Владимира Аристархова.
Аристархов объяснил просьбу министерства сложной международной ситуацией. «Просьба уделить особое внимание тому, чтобы на биеннале не было антироссийских выступлений, акций, произведений. Особое внимание тому, что там будет происходить. Поскольку ситуация сложная, мы получаем ориентировки от МИДа об особой бдительности. Это отдельное пожелание», — поделился Аристархов.
И.о. ректора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский был назначен единым комиссаром павильонов России на Венецианской биеннале современного искусства до 2021 года.
Ранее немецкий координатор песенного конкурса «Евровидение-2018» предположил, что выступление Юлии Самойловой на этом соревновании в Лиссабоне может быть омрачено политическими претензиями к России.
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