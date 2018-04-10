Минкультуры рекомендует российским участникам Венецианской биеннале опасаться провокаций

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Министерство культуры РФ обращает внимание российских участников зарубежных мероприятий, в частности одного из важнейших — Венецианской биеннале, учитывать международную обстановку и опасаться провокаций. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель министр культуры РФ Владимир Аристархов.

"Поскольку Венецианская биеннале — это крупнейшая и важнейшая площадка в сфере международного культурного обмена, мы должны быть бдительными. Такое предупреждение: учитывать международную обстановку.

Дело Скрипаля говорит о том, что наши партнеры не остановятся ни перед чем: любые провокации, лишь бы они имели антироссийскую направленность", — сказал Аристархов.

Первый замминистра подчеркнул, что это общее указание, действующее для всех российских участников международных мероприятий. «Как мы рекомендуем нашим туристам не ездить в страны, где есть терроризм, так мы всегда рекомендуем нашим учреждениям иметь в виду международную обстановку», — добавил он, уточнив, что никаких письменных рекомендаций при этом не предусмотрено, поскольку «нет необходимости, все читают газеты».

Венецианская биеннале — один из старейших и крупнейших форумов мирового искусства, которые проводятся раз в два года: по очереди архитектурная и художественная части. 16-я Международная архитектурная биеннале пройдет в Венеции с 26 мая по 25 ноября 2018 года. Комиссаром русского павильона в этом году будет и. о. ректора Санкт-Петербургского института им. И. Е. Репина Семен Михайловский.