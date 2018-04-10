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Минкультуры рекомендует российским участникам Венецианской биеннале опасаться провокаций
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Классика и гениталии: что не так с нашим театром

Минкультуры рекомендует российским участникам Венецианской биеннале опасаться провокаций 

ТАСС 10 апреля 2018
Фото: The Village
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ обращает внимание российских участников зарубежных мероприятий, в частности одного из важнейших — Венецианской биеннале, учитывать международную обстановку и опасаться провокаций. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель министр культуры РФ Владимир Аристархов.
"Поскольку Венецианская биеннале — это крупнейшая и важнейшая площадка в сфере международного культурного обмена, мы должны быть бдительными. Такое предупреждение: учитывать международную обстановку.
Дело Скрипаля говорит о том, что наши партнеры не остановятся ни перед чем: любые провокации, лишь бы они имели антироссийскую направленность", — сказал Аристархов.
Первый замминистра подчеркнул, что это общее указание, действующее для всех российских участников международных мероприятий. «Как мы рекомендуем нашим туристам не ездить в страны, где есть терроризм, так мы всегда рекомендуем нашим учреждениям иметь в виду международную обстановку», — добавил он, уточнив, что никаких письменных рекомендаций при этом не предусмотрено, поскольку «нет необходимости, все читают газеты».
Венецианская биеннале — один из старейших и крупнейших форумов мирового искусства, которые проводятся раз в два года: по очереди архитектурная и художественная части. 16-я Международная архитектурная биеннале пройдет в Венеции с 26 мая по 25 ноября 2018 года. Комиссаром русского павильона в этом году будет и. о. ректора Санкт-Петербургского института им. И. Е. Репина Семен Михайловский.
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