Курянам покажут «Портреты замечательных людей»

Выставка откроется завтра, 10 апреля, в 14.00 в областной библиотеке имени Н. Н. Асеева

В 2018 году исполняется 85 лет с тех пор, как знаменитое собрание, серия «Жизнь замечательных людей», основанное ещё в 1890 году выдающимся русским просветителем Ф. Ф. Павленковым, возродил Максим Горький . В 1933 году вышел первый выпуск серии под редакцией М. Горького, М. Кольцова, А. Н. Тихонова, который был посвящён творчеству немецкого поэта Генриха Гейне.

Юбилею возрождения серии «Жизнь замечательных людей» и выходу первой книги и посвящена выставка из редкого фонда библиотеки «Портреты замечательных людей». Здесь гости выставки смогут ознакомиться с первой книгой, посвященной творчеству Г. Гейне, а также узнать интересные факты из жизни и творческой деятельности всемирно известных писателей, композиторов, художников, первооткрывателей, политических и общественных деятелей.

Экспозиция будет работать с 10 по 15 апреля.