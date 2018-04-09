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«Нихон. Родина солнца»: новая выставка откроется в РМФ
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«Нихон. Родина солнца»: новая выставка откроется в РМФ 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Новая выставка откроется в «Русском музее фотографии». На этот раз в экспозиции будут представлены стереофотографии, снятые в Японии в конце XIX века. Об этом сообщают организаторы.
Неофициальное название Японии — «Страна восходящего солнца». Однако сами жители чаще всего используют название «Нихон», что переводится как «Родина солнца».
Выставка «Нихон. Родина солнца» пройдет в рамках перекрестного года России и Японии. Посетителям будут представлены работы Василия Зевеке, талантливого инженера и страстного фотолюбителя, который посетил Японию в 1917 году по дороге в Америку. Также зрители увидят стереофотографии, снятые в Японии в конце XIX века, и рассказывающие о жизни в этой далекой экзотической стране.
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