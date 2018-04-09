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Минкультуры поручило бдительнее отбирать работы для биеннале в Венеции
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Минкультуры поручило бдительнее отбирать работы для биеннале в Венеции 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минкультуры РФ поручило комиссару павильона России на Венецианской биеннале современного искусства в 2018 году уделить особое внимание содержанию художественных произведений из-за сложной международной ситуации, заявил в понедельник первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.
Ранее и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский был назначен единым комиссаром павильонов России на Венецианской биеннале современного искусства до 2021 года.
"Сейчас очень сложная международная ситуация — просьба уделить особое внимание тому, чтобы на биеннале (Венецианской) не было антироссийских выступлений, акций, произведений. Особое внимание тому, что там будет происходить. Поскольку ситуация сложная, мы получаем ориентировки от МИДа об особой бдительности. Это отдельное пожелание", — сказал Аристархов.
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