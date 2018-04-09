Минкультуры поручило бдительнее отбирать работы для биеннале в Венеции

Ранее и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский был назначен единым комиссаром павильонов России на Венецианской биеннале современного искусства до 2021 года.