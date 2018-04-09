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Неизвестные рисунки Толкина покажут в Оксфорде
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Неизвестные рисунки Толкина покажут в Оксфорде 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
В Бодлианской библиотеке Оксфордского университета этим летом откроется выставка, на которой будут представлены три неизвестных рисунка автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина. Кроме этих иллюстраций, в библиотеке покажут рукописи, письма и прочие архивные документы.
Среди работ, которые ранее не выставлялись, есть изображение бамбука в японском стиле, созданное в 1960-х годах. Подпись под растением Linquë súrissë в переводе с Квенья, вымышленного эльфийского языка, означает "Трава на ветру".
На выставке также можно будет увидеть черно-белый орнамент с эльфискими надписями 1950-х. Этот рисунок мог быть прототипом для обложки книги, полагают исследователи.
В коллекции есть абстракция 1914 года в пурпурно-оранжевых тонах, напоминающая Огненную гору, к которой стремился Фродо.
Организаторы продемонстрируют поклонникам, каким талантливым художником был знаменитый лингвист и автор фэнтези. Он прорабатывал карты Средиземья, иллюстрировал фантастических животных и создавал обложки для своих знаменитых романов.
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