Неизвестные рисунки Толкина покажут в Оксфорде

В Бодлианской библиотеке Оксфордского университета этим летом откроется выставка, на которой будут представлены три неизвестных рисунка автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина. Кроме этих иллюстраций, в библиотеке покажут рукописи, письма и прочие архивные документы.

Среди работ, которые ранее не выставлялись, есть изображение бамбука в японском стиле, созданное в 1960-х годах. Подпись под растением Linquë súrissë в переводе с Квенья, вымышленного эльфийского языка, означает "Трава на ветру".

На выставке также можно будет увидеть черно-белый орнамент с эльфискими надписями 1950-х. Этот рисунок мог быть прототипом для обложки книги, полагают исследователи.

В коллекции есть абстракция 1914 года в пурпурно-оранжевых тонах, напоминающая Огненную гору, к которой стремился Фродо.

Организаторы продемонстрируют поклонникам, каким талантливым художником был знаменитый лингвист и автор фэнтези. Он прорабатывал карты Средиземья, иллюстрировал фантастических животных и создавал обложки для своих знаменитых романов.