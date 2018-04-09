Жители Кузьминок побывали в Музее воды

В четверг, 5 апреля, получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Кузьминки» посетили познавательную экскурсионную программу в Музее воды. Об этом сообщили в администрации центра.

— Экскурсоводы интересно и с большой любовью познакомили с экспозицией музея. Они рассказали много новых фактов о системе водоснабжения, познакомили с историей первых кремлевских водопроводов и с периодами развития водоснабжения и канализации Москвы, — отметил представитель центра.

Напомним, что центр расположен по адресу: улица Зеленодольская, дом 36, корпус 1. (вт)