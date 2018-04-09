Измайловском парке откроется выставка «Три Грани» арт-проекта «Лука»

В выставочном павильоне «Арт-парк» будет работать необычная выставка.

Выставка «Три грани» арт-группы «Лука» начнет работу 11 апреля (ранее сообщалось, что — 7 апреля). Официальное открытие состоится 14 апреля в 17:00. В течение апреля посетители Измайловского парка, а точнее выставочного павильона «Арт-парк», смогут познакомиться с выставкой «Три Грани» арт-проекта «Лука». В экспозиции представлены живопись, графика и скульптура, которые представили участники арт-группы Николай Крутов , Павел Елфимов и Дмитрий Попов

У каждого из представленных мастеров имеется своя манера, стиль, интересы, своя палитра, свое видение мира, свое звучание. Но при этом авторы близки в своем творческом и духовном поиске, они обращаются к библейским, народным и языческим мотивам и темам.

Выставка будет работать по адресу: Московский проспект, с. 26. Время работы выставки со среды до воскресенья с 12:00 до 20:00.

Вход свободный.