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Интересные выставки фарфора и керамики проходят в музее-усадьбе «Кусково»
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Интересные выставки фарфора и керамики проходят в музее-усадьбе «Кусково» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Жители района Новогиреево могут ознакомиться с работами современных художников-керамистов и полюбоваться агитационным фарфором двадцатых–тридцатых годов прошлого столетия.
Экспозиция керамики «Десять. Малый формат» — это выставка работ десяти современных художников, работающих с керамикой в малом формате. Это Марина Степанова-Ланская, Ирина Чирикова, Виктор Николаев, Дарья Орочко, Василий Шлычков и Елена Малявина (тандем), Татьяна Пунанс, Елена Скворцова, Татьяна Бригадирова, Ольга Скубченко.
На выставке, которая закроется 13 мая, представлены как предметы быта и сервировки, так и малые панно.
Работа выставки — «Мы наш, мы новый мир построим…», приуроченной к столетию Великой Октябрьской социалистической революции, продлена по многочисленным просьбам посетителей. На выставке представлен так называемый «агитационный фарфор» — интереснейшее явление в искусстве, родившееся в России в первой трети двадцатого столетии.
Работа выставки продлена до 1 июля.
Адрес музея «Кусково»: улица Юности, дом 2.
Телефон: 8 (495) 370-01-60.
Фото — http://kuskovo.ru/
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