Интересные выставки фарфора и керамики проходят в музее-усадьбе «Кусково»

Жители района Новогиреево могут ознакомиться с работами современных художников-керамистов и полюбоваться агитационным фарфором двадцатых–тридцатых годов прошлого столетия.

Экспозиция керамики «Десять. Малый формат» — это выставка работ десяти современных художников, работающих с керамикой в малом формате. Это Марина Степанова-Ланская, Ирина Чирикова, Виктор Николаев , Дарья Орочко, Василий Шлычков и Елена Малявина (тандем), Татьяна Пунанс, Елена Скворцова , Татьяна Бригадирова, Ольга Скубченко.

На выставке, которая закроется 13 мая, представлены как предметы быта и сервировки, так и малые панно.

Работа выставки — «Мы наш, мы новый мир построим…», приуроченной к столетию Великой Октябрьской социалистической революции, продлена по многочисленным просьбам посетителей. На выставке представлен так называемый «агитационный фарфор» — интереснейшее явление в искусстве, родившееся в России в первой трети двадцатого столетии.

Работа выставки продлена до 1 июля.

Адрес музея «Кусково»: улица Юности, дом 2.

Телефон: 8 (495) 370-01-60.

Фото — http://kuskovo.ru/