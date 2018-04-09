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В Щукине проведут перформанс танцоров и музыкантов
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В Щукине проведут перформанс танцоров и музыкантов 

Управа района Щукино 43 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
Галерея-мастерская «Граунд Ходынка» в Щукине приглашает музыкантов и танцоров к участию в междисциплинарной перформанс-акции «Совпадения».
— Основной идеей перформанса является создание особой тонкой свободной творческой атмосферы «здесь и сейчас» в пространстве между художниками движения и художниками звука. Перформанс задумывается как импровизация танцора, певца и музыканта во времени и пространстве с отказом от сценического света и специального подготовленного звука, — рассказали в пресс-службе галереи.
Поучаствовать в перформансе можно в качестве музыканта, танцора или видеохудожника. Для этого необходимо прислать заявку на адрес электронной почты: ground-hodynka@vzmoscow.ru (краткая творческая биография, почему вам интересен этот проект, а также подтвердить готовность выступить в промежутке с 15.00 до 22.00).
Видеохудожники должны подготовить абстрактный и лаконичный видеоряд любой продолжительности (динамический или статичный, различные геометрические фигуры, полосы, сплошные заливки цвета, белый шум и т.д.).
Срок подачи заявок — до 17 апреля включительно. Мероприятие состоится 22 апреля. (ео)
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