В Щукине проведут перформанс танцоров и музыкантов

Галерея-мастерская «Граунд Ходынка» в Щукине приглашает музыкантов и танцоров к участию в междисциплинарной перформанс-акции «Совпадения».

— Основной идеей перформанса является создание особой тонкой свободной творческой атмосферы «здесь и сейчас» в пространстве между художниками движения и художниками звука. Перформанс задумывается как импровизация танцора, певца и музыканта во времени и пространстве с отказом от сценического света и специального подготовленного звука, — рассказали в пресс-службе галереи.

Поучаствовать в перформансе можно в качестве музыканта, танцора или видеохудожника. Для этого необходимо прислать заявку на адрес электронной почты: ground-hodynka@vzmoscow.ru (краткая творческая биография, почему вам интересен этот проект, а также подтвердить готовность выступить в промежутке с 15.00 до 22.00).

Видеохудожники должны подготовить абстрактный и лаконичный видеоряд любой продолжительности (динамический или статичный, различные геометрические фигуры, полосы, сплошные заливки цвета, белый шум и т.д.).

Срок подачи заявок — до 17 апреля включительно. Мероприятие состоится 22 апреля. (ео)