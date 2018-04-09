В Щукине покажут спектакль по пьесе Марины Цветаевой

В среду, 11 апреля, в детской школе искусств «Надежда» района Щукино состоится показ спектакля «Каменный ангел».

— Спектакль поставлен по одноименной пьесе Марины Цветаевой . Его представят актеры Московского городского творческого коллектива «Детский музыкальный театр „Надежда“. Режиссер-постановщик — Мария Евсеева, — рассказали в пресс-службе детской школы искусств.

Начало в 19.00, вход для всех желающих свободный. Адрес ДШИ „Надежда“: ул. Академика Курчатова, д. 23/13. Дополнительная информация по телефону 8 (495) 942-40-27. (ео)