В клубе «Атом» всех желающих познакомят с китайским боевым искусством

В клубе «Атом» Хорошево-Мневников 14 апреля всех желающих познакомят с боевым искусством Тай Цзи Цюань.

— Тай Цзи Цюань — лучшее боевое искусство для тех, кто не любит драться. На ознакомительном занятии участники узнают базовые принципы, на которых основано это древнее китайское боевое искусство, попробуют выполнить разминочные и подготовительные упражнения, — рассказал инструктор Валерий Махотин.

Желательно иметь при себе не стесняющую движения одежду и обувь для зала. Время проведения: с 11.00 до 13.00, вход свободный. Адрес: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Телефон для справок: 8 (499) 192-79-46. (ео)