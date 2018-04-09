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В клубе «Атом» всех желающих познакомят с китайским боевым искусством
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В клубе «Атом» всех желающих познакомят с китайским боевым искусством 

Управа района Хорошево-Мневники 35 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» Хорошево-Мневников 14 апреля всех желающих познакомят с боевым искусством Тай Цзи Цюань.
— Тай Цзи Цюань — лучшее боевое искусство для тех, кто не любит драться. На ознакомительном занятии участники узнают базовые принципы, на которых основано это древнее китайское боевое искусство, попробуют выполнить разминочные и подготовительные упражнения, — рассказал инструктор Валерий Махотин.
Желательно иметь при себе не стесняющую движения одежду и обувь для зала. Время проведения: с 11.00 до 13.00, вход свободный. Адрес: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Телефон для справок: 8 (499) 192-79-46. (ео)
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