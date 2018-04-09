Иллюстратор рисует букашек, проблемы которых до смешного схожи с людскими 

Российский иллюстратор Евгений Зелёный недавно создал ВКонтакте свой паблик, который назвал «Букашки». Туда он выкладывает рисованные комиксы из повседневной жизни букашек, которые сталкиваются с проблемами, размышляют о вечном, флиртуют и борются с комплексами. Совсем как люди. Лаконичные и юмористические картинки принесли художнику уже множество поклонников.
Ранее «Ридус» публиковал уморительные комиксы про нас с вами, в которых главную роль играет гусь, потому что «все мы немного гусь».
Также блогеры расшифровали, какой смысл несут в себе средневековые фрески. Получилось правдоподобно и весело.
Ранее мы рассказывали о художнике, которые считает, что все люди делятся на два лагеря, и показал это с помощью забавных иллюстраций.
А ещё мы писали о гениальных иллюстрациях ироничной Татьяны Задорожной, которая очень смешно рисует нас с вами. Глядя на её творчество, просто невозможно не рассмеяться!