Иллюстратор рисует букашек, проблемы которых до смешного схожи с людскими

Российский иллюстратор Евгений Зелёный недавно создал ВКонтакте свой паблик, который назвал «Букашки». Туда он выкладывает рисованные комиксы из повседневной жизни букашек, которые сталкиваются с проблемами, размышляют о вечном, флиртуют и борются с комплексами. Совсем как люди. Лаконичные и юмористические картинки принесли художнику уже множество поклонников.

Ранее «Ридус» публиковал уморительные комиксы про нас с вами, в которых главную роль играет гусь, потому что «все мы немного гусь».

Также блогеры расшифровали, какой смысл несут в себе средневековые фрески. Получилось правдоподобно и весело.

Ранее мы рассказывали о художнике, которые считает, что все люди делятся на два лагеря, и показал это с помощью забавных иллюстраций.