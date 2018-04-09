Выставку иллюстраций открыли в библиотеке имени Гайдара

Выставка иллюстраций «Самолучшие книжки с картинками» открылась 6 апреля в Центральной детской библиотеке имени Аркадия Гайдара

— Экспозиция включила в себя книги издательств «Серафим и София» и «Премудрый Сверчок». Они известны своими иллюстрациями. Один из главных принципов этих издательств — выпускать книги не только с качественными текстами, но и красивыми работами художников, — пояснила менеджер по связям с общественностью библиотеки Наталия Антоничева.

На выставке можно увидеть картины таких художников, как Игорь Олейников , Юлия Лучкина, Елена Ремизова и Юрий Селиверстов. Представленные книги получили награды Ассоциации книгоиздателей России.

Вход свободный.

Гостей ждут по адресу: Ружейный переулок, дом 4.