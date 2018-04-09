Российские производители музыкальных инструментов и оборудования примут участие в Musikmesse Frankfurt

В период с 11 по 14 апреля 2018 года состоится выставка Musikmesse во Франкфурте-на-Майне. Участие Российской Федерации подразумевает организацию масштабной экспозиции 12 локальных производителей музыкальных инструментов и звукового оборудования под эгидой Минпромторга России . На выставке будет продемонстрирован потенциал отечественных производителей музыкальных инструментов.

За 25 лет Musikmesse Frankfurt завоевала славу мировой выставки номер один в области производства музыкальных инструментов, компьютерных программ, технического обеспечения и аксессуаров. Помимо музыкальных производителей в рамках выставки проводят свои презентации музыкальные учебные заведения, продюсерские центры, звукозаписывающие компании и другие представители индустрии.

Организация участия отечественных производителей в выставке является частью программы развития производства музыкальных инструментов, реализуемой Минпромторгом России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

В рамках выставки 8 отечественных производителей представят свою продукцию в экспозиции акустических инструментов. Тульская Гармонь и Воронежская фабрика музыкальных инструментов АККО продемонстрируют гармони и баяны, атмосферу традиционной русской музыки воссоздаст Мануфактура «Балалайкеръ», ударные инструменты представят Московский барабанный магазин, компания «Цимбалс» и производитель ксилофонов и колокольчиков «Форте». Петербургская компания «Лютнер СПб» дополнит экспозицию несколькими отечественными брендами: от варганов до струнных щипковых инструментов.

Впервые профессиональное сообщество познакомится с производителем духовых инструментов «Ателье Гончарова», успевшим завоевать доверие таких музыкантов как Валентин Урюпин Игорь Бутман и других академических исполнителей.

В экспозиции электронного оборудования примут участие созданный ещё в 1927 году в Туле завод «Октава», который представит на выставке серию микрофонов и наушников, лауреат премии Synthposium Awards, производитель синтезаторных модулей SSSR Labs, интерактивная команда Playtronica, создающая необычные устройства для игры и изучения звука, а также российский производитель звукового оборудования Yerasov.

В выставке также примут участие компании, производящие устройства обработки звука и аксессуары для электронных музыкальных инструментов. Компания Shnoor, производитель коммутации и коннекторов, и AMT Corporation, в ассортименте которой представлены усилители, процессоры и акустические системы.

Справочно

Посетить российскую экспозицию можно в Messe Frankfurt Exhibition Centre в холле 8 стенд F66 (акустические инструменты) и в холле 4.1 стенд Е61 (электронные инструменты и оборудование).

Сайт выставки: musik.messefrankfurt.com