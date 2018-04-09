Вечерняя экскурсия пройдет в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей

Сотрудники Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей приглашают горожан на вечернюю экскурсию. Она состоится 19 апреля.

В качестве экскурсовода выступит заместитель директора музея Алла Лисицына. Она подробно расскажет обо всех экспонатах и ответит на вопросы посетителей.

Как сообщили на официальном сайте учреждения, предварительная запись на мероприятие не требуется. Вход по билетам.

Экскурсия стартует в 19:00.

Уточняется, что это предпоследняя экскурсия такого вида в текущем году. Следующая состоится 17 мая.