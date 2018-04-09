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У 18-летнего сына Шнурова в Барселоне пройдет первая выставка работ
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У 18-летнего сына Шнурова в Барселоне пройдет первая выставка работ 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
18-летний Аполлон Шнуров, сын лидера группировки «Ленинград» и лауреата «ТОП 50. Самые известные люди Петербурга», Сергея Шнурова, станет участником художественной выставки в рамках фестиваля музыки и искусств в Барселоне. Вернисаж откроется 12 апреля. Об этом Аполлон сообщил на своей странице в Instagram. Публикация от @pavelapollon 7 Апр 2018 в 3:28 PDT Публикация от @pavelapollon 5 Мар 2018 в 10:54 PST Публикация от @pavelapollon 12 Мар 2018 в 12:50 PDT  Аполлон, судя по всему решил пойти по стопам своего отца: Сергей Шнуров известен не только своей музыкой и игрой в кино, но и картинами. В феврале в музее современного искусства Эрарта он открыл выставку «Ретроспектива брендреализма». Жанр «брендреализм» был придуман самим Шнуровым. Стиль отражает феномен современного человека: в погоне за статусом, он, в конце концов, становится его заложником и возводит лейбл в культ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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