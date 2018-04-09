В Музее Победы стартует проект «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

Новый совместный проект Музея Победы, Поискового движения России и Студии военных художников имени М. Б. Грекова — «Фронтовой портрет. Судьба солдата» — расскажет о судьбах солдат с портретов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель директора музея Федор Смуглин.

«На фронт во время войны ездили фронтовые бригады художников, которые делали зарисовки. В фондах студии хранятся эти портреты. Но на портрете может быть написано, например: Иванов Иван Иванович , — и больше ничего о нем неизвестно», — сказал он.

Как уточнил Смуглин, активисты Поискового движения помогут установить судьбу тех, кто изображен на портретах, и разыскать родных. Он сообщил, что в рамках проекта планируется приглашать найденных родственников в Музей Победы, вручать им копии рисунков и собранную информацию.

Сегодня в студии представители Музея Победы, член Общественного совета Музея Победы, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева и директор студии Андрей Соколов обсудили старт и реализацию нового совместного проекта. Рабочая встреча прошла в рамках федерального проекта «Территория Победы».

«Установить судьбы солдат, изображенных на фронтовых портретах, разыскать их родственников и передать им собранную информацию и копии рисунков — это основные задачи нового проекта, который планируется реализовать общими усилиями», — подчеркнула Елена Цунаева.

На фронтах Великой Отечественной войны использование солдатами фототехники было запрещено. Вместе с тем, среди военнослужащих оказывались художники-любители, также на фронт были специально направлены художники студии им. Грекова. Благодаря этим художникам в фондах военно-исторических музеев сохранилась коллекция фронтовых рисунков, среди которых особое место занимают фронтовые портреты. Чаще всего аннотация таких портретов состоит только из фамилии и звания воина.

«За последние десять лет студия реализовала множество творческих социально значимых проектов. Для Музея Победы были созданы такие масштабные полотна, как комплекс диорам «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Формирование Днепра», «Штурм Берлина». Мы гордимся сотрудничеством с Музеем Победы и готовы развивать его в новых направлениях», — отметил директор студии Андрей Соколов.

В творческих мастерских студии, которая является многолетним партнером Музея Победы, работают талантливые художники разных направлений высочайшего профессионального уровня. Это единственная в мире художественная организация, которая специализируется на изготовлении диорам и панорам.