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В Музее истории Махачкалы откроется выставка работ современных художников
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В Музее истории Махачкалы откроется выставка работ современных художников 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Музее истории города Махачкалы 10 апреля откроется выставка «Серия „ГОРОД“, объединяющая работы 10 дагестанских художников.
В едином экспозиционном пространстве будет представлено более 70 графических работ из собрания музея, выполненных в различных техниках — карандашный рисунок, гуашь, темпера, акварель, монотипия, эпографика, работы фломастером и в смешанной технике. Все произведения объединяет тема города — улицы, порт, здания, парки, люди, дворы.
Зрители смогут увидеть работы нескольких поколений художников: Алексея Августовича, Юрия Августовича, BRO, Омара Гусейнова, Магомеда Кажлаева, Жанны Колесниковой, Галины Конопацкой, Юрия Николаева, Мурада Халилова, Хасбулата Юсупова. Часть работ подарена музею самими художниками, говорится в сообщении администрации Махачкалы.
Произведения, созданные в период от 1957 года до новейшего времени, — результат 10-летней собирательской деятельности музея. Ранее музей уже организовывал проекты, в которых были представлены живописные полотна (»Город в красках» (2014), «Живописная Махачкала» (2017)), а к юбилею работы было решено познакомить зрителя с малоизвестной частью собрания.
Музей истории города Махачкалы расположен на проспекте Петра I, в Мемориальном комплексе, посвященном представителям русской интеллигенции, в парке «Ак-Гель». Выставка будет работать до 15 июня.
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