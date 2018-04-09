В Музее истории Махачкалы откроется выставка работ современных художников

В Музее истории города Махачкалы 10 апреля откроется выставка «Серия „ГОРОД“, объединяющая работы 10 дагестанских художников.

В едином экспозиционном пространстве будет представлено более 70 графических работ из собрания музея, выполненных в различных техниках — карандашный рисунок, гуашь, темпера, акварель, монотипия, эпографика, работы фломастером и в смешанной технике. Все произведения объединяет тема города — улицы, порт, здания, парки, люди, дворы.

Зрители смогут увидеть работы нескольких поколений художников: Алексея Августовича, Юрия Августовича, BRO, Омара Гусейнова, Магомеда Кажлаева, Жанны Колесниковой, Галины Конопацкой, Юрия Николаева Мурада Халилова , Хасбулата Юсупова. Часть работ подарена музею самими художниками, говорится в сообщении администрации Махачкалы.

Произведения, созданные в период от 1957 года до новейшего времени, — результат 10-летней собирательской деятельности музея. Ранее музей уже организовывал проекты, в которых были представлены живописные полотна (»Город в красках» (2014), «Живописная Махачкала» (2017)), а к юбилею работы было решено познакомить зрителя с малоизвестной частью собрания.

Музей истории города Махачкалы расположен на проспекте Петра I, в Мемориальном комплексе, посвященном представителям русской интеллигенции, в парке «Ак-Гель». Выставка будет работать до 15 июня.