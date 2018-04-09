В Краеведческом откроется «Шелковый лабиринт»

Выставка представит редкие платки Hermès из собрания Maison Carré Foundation. Экспозиция шелковых шедевров Hermès станет одним из ключевых культурных событий французской весны-2018, посвященной 15-летию «Альянс Франсез — Новосибирск». Отмечайте в календаре дату — 18 апреля и место — Краеведческий музей. Стройте планы, делитесь с друзьями! Осталось всего 10 дней!

Генеральный партнер — БКС «Ультима». Генеральный информационный партнер — «Собака».

Новосибирский Краеведческий музей, 18 апреля — 17 июня