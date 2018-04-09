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В Краеведческом откроется «Шелковый лабиринт»
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В Краеведческом откроется «Шелковый лабиринт» 

Собака 44 минуты назад
Фото: Собака
Выставка представит редкие платки Hermès из собрания Maison Carré Foundation. Экспозиция шелковых шедевров Hermès станет одним из ключевых культурных событий французской весны-2018, посвященной 15-летию «Альянс Франсез — Новосибирск». Отмечайте в календаре дату — 18 апреля и место — Краеведческий музей. Стройте планы, делитесь с друзьями! Осталось всего 10 дней!
Генеральный партнер — БКС «Ультима». Генеральный информационный партнер — «Собака».
Новосибирский Краеведческий музей, 18 апреля — 17 июня
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