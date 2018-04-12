Музей космонавтики и детский театр им. Н. Сац подготовили спецпроект ко Дню космонавтики

Музей космонавтики и Московский государственный академический Детский музыкальный театр имени Наталии Сац подготовили специальный проект ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Сегодня, 12 апреля, навсегда влюбленные в космос и балет, мы говорим «спасибо» всем, кто посвятил этим профессиям свои жизни. И уверены — нашей стране есть, чем гордиться", — отметили в пресс-службе.