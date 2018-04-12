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Музей космонавтики и детский театр им. Н. Сац подготовили спецпроект ко Дню космонавтики
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Музей космонавтики и детский театр им. Н. Сац подготовили спецпроект ко Дню космонавтики 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Управа района Зюзино
Музей космонавтики и Московский государственный академический Детский музыкальный театр имени Наталии Сац подготовили специальный проект ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Сегодня, 12 апреля, навсегда влюбленные в космос и балет, мы говорим «спасибо» всем, кто посвятил этим профессиям свои жизни. И уверены — нашей стране есть, чем гордиться", — отметили в пресс-службе.
В рамках спецпроекта сняли ролик — ремейк на танец из фильма «Москва в нотах» 1969 года, который был исполнен у монумента «Покорителям космоса». Артисты театра исполняют фрагменты балета Кирилла Симонова «Аэлита» по мотивам романа Алексея Толстого в залах Музея космонавтики и у подножия монумента.
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