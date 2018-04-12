Российская ремесленная неделя пройдет в Москве с 18 по 22 апреля

В столице в рамках Всероссийской выставки-ярмарки «Жар-птица», которая пройдет в «Экспоцентре» с 18 по 22 апреля, организуют первую Российскую ремесленную неделю, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» проводится ассоциацией «Народные художественные промыслы России» с 18 по 22 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации . Соорганизатором выставки выступит АО «ЭКСПОЦЕНТР».

«Впервые в рамках выставки проводится Российская ремесленная неделя. Это реальная возможность прикоснуться к своим историческим корням и показать обществу перспективы и актуальность сохранения, возрождения и развития ремесленного производства в современной экономической действительности», — говорится в сообщении.

Кроме того, на выставке состоится совещание представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, а также субъектов Российской Федерации и ремесленников по вопросам сохранения и развития ремесленной отрасли. Также пройдет подведение итогов Всероссийского конкурса на соискание премий по номинациям: «Ремесленник года», «Наставник года», «Подмастерье года».

«Выставка «Жар-Птица» в Вашем доме будет состоять из трех разделов, включая впервые представляемый в этому году раздел «Ландшафтный дизайн»: салон изделий народных мастеров и ремесел — традиционные и авторские современные и самобытные изделия ремесленников, художников и дизайнеров; ЭКОБИО салон — экологически чистые продукты питания, произведенные в фермерских хозяйствах и сельских подворьях со всей России», — добавляется в сообщении.

Еще одним разделом станет ландшафтный дизайн — демонстрация достижений и возможностей отечественных производителей товаров и услуг для приусадебных и дачных, фермерских и личных подсобных хозяйств, загородного проживания, занятия садоводством и огородничеством, обмен опытом среди специалистов природного земледелия.

На выставке пройдет более 100 детских мастер-классов по лепке игрушек, росписи по эмали, традиционной кукле, вышивке и многих других.

Как добавляется в сообщении, Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» является ежегодным местом встречи ремесленников со всей России (представители более 44 регионов России) и трех стран СНГ, работающих в области народного искусства и их почитателей: постоянных покупателей, москвичей и гостей столицы, а также представителей розничной торговли и дизайнеров. В выставке, наряду с ремесленниками, принимают участие известные в России и за рубежом прославленные коллективы Хохломы, Жостова, Дулева, Вербилок — лидеров народных художественных промыслов России.