XIII Выставка-ярмарка народных мастеров и ремесленников России «Жар-Птица» в Вашем доме

Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» является ежегодным местом встречи ремесленников со всей России (представители более 44 регионов России) и 3 страны СНГ, работающих в области народного искусства и их почитателей: постоянных покупателей, москвичей и гостей столицы, а также представителей розничной торговли и дизайнеров. В выставке, наряду с ремесленниками, принимают участие известные в России и за рубежом прославленные коллективы Хохломы, Жостово, Дулёво, Вербилок — лидеров народных художественных промыслов России. Выставка проводится Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» с 18 по 22 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации . Соорганизатором выставки выступит АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Устроитель выставки — ООО «Центр художественных промыслов».

Деловая программа выставки «Жар-Птица» будет насыщенной и многоплановой. Ее темы, несомненно, станут живым откликом на ситуацию в экономике страны.

Впервые в рамках выставки проводится Российская Ремесленная неделя. Это реальная возможность прикоснуться к своим историческим корням и показать обществу перспективы и актуальность сохранения, возрождения и развития ремесленного производства в современной экономической действительности.

Состоится совещание представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, а также субъектов Российской Федерации и ремесленников по вопросам сохранения и развития ремесленной отрасли.

Также пройдет подведение итогов Всероссийского конкурса на соискание премий по номинациям: «Ремесленник года», «Наставник года», «Подмастерье года».

Выставка «Жар-Птица» в Вашем доме будет состоять из трех разделов, включая впервые представляемый в этому году раздел «Ландшафтный дизайн»:

§ салон изделий народных мастеров и ремёсел — традиционные и авторские современные и самобытные изделия ремесленников, художников и дизайнеров.

§ ЭКОБИО салон — экологически чистые продукты питания, произведённые в фермерских хозяйствах и сельских подворьях со всей России;

§ Ландшафтный дизайн — демонстрация достижений и возможностей отечественных производителей товаров и услуг для приусадебных и дачных, фермерских и личных подсобных хозяйств, загородного проживания, занятия садоводством и огородничеством, обмен опытом среди специалистов природного земледелия.

На выставке пройдут более 100 детских мастер-классов по лепке игрушек, росписи по эмали, традиционной кукле, вышивке и многих других.

«Жар-Птица» войдёт в Ваш дом самобытными изделиями народных умельцев, вкусными пирогами, незабываемыми мастер-классами и поможет вырастить на ваших приусадебных участках экологически чистую продукцию.

Тематика выставочной экспозиции:

Салон изделий народных мастеров и ремёсел:

§ Вышивка

§ Художественная Ювелирное и эмальерное искусство

§ Резьба и роспись по дереву

§ Миниатюрная лаковая живопись

§ Художественная резьба по кости

§ Кружевоплетение

§ Художественная керамика, фарфор, фаянс

§ Художественная обработка меха и кожи

§ Художественная обработка металла

§ Художественное ручное ткачество и ковроткачество

§ Художественная обработка камня

§ Художественная роспись ткани

§ Художественная обработка стекла, хрусталя

§ Народный костюм, этническая и авторская одежда

§ Авторские куклы и игрушки ручной работы

§ Полиграфическая продукция, книги по народному искусству

§ Текстиль

ЭКОБИО салон:

§ Хлебопекарная продукция

§ Рыба и морепродукты. Деликатесы

§ Молочная продукция. Сыры;

§ Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия

§ Приправы, специи

§ Кондитерская продукция

§ Колбасные изделия

§ Снэки. Орехи, сухофрукты

§ Чай, кофе

§ Консервы

§ Замороженные продукты

§ Соки. Безалкогольные напитки

§ Овощи, фрукты, грибы

§ Мед и продукты пчеловодства

Ландшафтный дизайн:

§ Ландшафтное проектирование дачи, сада, огорода

§ Экологически чистые товары для дачи и сада

§ Садово-парковый инструмент

§ Посадочный материал с закрытой и открытой корневой системой:

плодовые культуры, ягодные культуры, овощные культуры

§ Семена цветочных и овощных культур

§ Клубни, луковицы цветочных и овощных культур

§ Элементы декоративного оформления сада

Режим работы выставки:

18 апреля — с 12:00 до 19:00;

19-21 апреля — с 10:00 до 19:00;

22 апреля — с 10:00 до 17:00 Дирекция выставки тел. : (499) 124-48-10;124-08-09;124-25-44, факс (499) 124-63-79 Адрес: Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», Павильон №7 (залы 1-2) г. Москва, Краснопресненская наб., 14, Ст. метро «Выставочная»

Наиболее полная информация на сайте организатора выставки — Ассоциация «Народные художественные промыслы России»: www.nkhp.ru