XIII Выставка-ярмарка народных мастеров и ремесленников России «Жар-Птица» в Вашем доме 

Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» является ежегодным местом встречи ремесленников со всей России (представители более 44 регионов России) и 3 страны СНГ, работающих в области народного искусства и их почитателей: постоянных покупателей, москвичей и гостей столицы, а также представителей розничной торговли и дизайнеров. В выставке, наряду с ремесленниками, принимают участие известные в России и за рубежом прославленные коллективы Хохломы, Жостово, Дулёво, Вербилок — лидеров народных художественных промыслов России. Выставка проводится Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» с 18 по 22 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором выставки выступит АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Устроитель выставки — ООО «Центр художественных промыслов».
Деловая программа выставки «Жар-Птица» будет насыщенной и многоплановой. Ее темы, несомненно, станут живым откликом на ситуацию в экономике страны.
Впервые в рамках выставки проводится Российская Ремесленная неделя. Это реальная возможность прикоснуться к своим историческим корням и показать обществу перспективы и актуальность сохранения, возрождения и развития ремесленного производства в современной экономической действительности.
Состоится совещание представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, а также субъектов Российской Федерации и ремесленников по вопросам сохранения и развития ремесленной отрасли.
Также пройдет подведение итогов Всероссийского конкурса на соискание премий по номинациям: «Ремесленник года», «Наставник года», «Подмастерье года».
Выставка «Жар-Птица» в Вашем доме будет состоять из трех разделов, включая впервые представляемый в этому году раздел «Ландшафтный дизайн»:
§ салон изделий народных мастеров и ремёсел — традиционные и авторские современные и самобытные изделия ремесленников, художников и дизайнеров.
§ ЭКОБИО салон — экологически чистые продукты питания, произведённые в фермерских хозяйствах и сельских подворьях со всей России;
§ Ландшафтный дизайн — демонстрация достижений и возможностей отечественных производителей товаров и услуг для приусадебных и дачных, фермерских и личных подсобных хозяйств, загородного проживания, занятия садоводством и огородничеством, обмен опытом среди специалистов природного земледелия.
На выставке пройдут более 100 детских мастер-классов по лепке игрушек, росписи по эмали, традиционной кукле, вышивке и многих других.
«Жар-Птица» войдёт в Ваш дом самобытными изделиями народных умельцев, вкусными пирогами, незабываемыми мастер-классами и поможет вырастить на ваших приусадебных участках экологически чистую продукцию.
Тематика выставочной экспозиции:
Салон изделий народных мастеров и ремёсел:
§ Вышивка
§ Художественная Ювелирное и эмальерное искусство
§ Резьба и роспись по дереву
§ Миниатюрная лаковая живопись
§ Художественная резьба по кости
§ Кружевоплетение
§ Художественная керамика, фарфор, фаянс
§ Художественная обработка меха и кожи
§ Художественная обработка металла
§ Художественное ручное ткачество и ковроткачество
§ Художественная обработка камня
§ Художественная роспись ткани
§ Художественная обработка стекла, хрусталя
§ Народный костюм, этническая и авторская одежда
§ Авторские куклы и игрушки ручной работы
§ Полиграфическая продукция, книги по народному искусству
§ Текстиль
ЭКОБИО салон:
§ Хлебопекарная продукция
§ Рыба и морепродукты. Деликатесы
§ Молочная продукция. Сыры;
§ Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия
§ Приправы, специи
§ Кондитерская продукция
§ Колбасные изделия
§ Снэки. Орехи, сухофрукты
§ Чай, кофе
§ Консервы
§ Замороженные продукты
§ Соки. Безалкогольные напитки
§ Овощи, фрукты, грибы
§ Мед и продукты пчеловодства
Ландшафтный дизайн:
§ Ландшафтное проектирование дачи, сада, огорода
§ Экологически чистые товары для дачи и сада
§ Садово-парковый инструмент
§ Посадочный материал с закрытой и открытой корневой системой:
плодовые культуры, ягодные культуры, овощные культуры
§ Семена цветочных и овощных культур
§ Клубни, луковицы цветочных и овощных культур
§ Элементы декоративного оформления сада
Режим работы выставки:
18 апреля — с 12:00 до 19:00;
19-21 апреля — с 10:00 до 19:00;
22 апреля — с 10:00 до 17:00 Дирекция выставки тел. : (499) 124-48-10;124-08-09;124-25-44, факс (499) 124-63-79 Адрес: Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», Павильон №7 (залы 1-2) г. Москва, Краснопресненская наб., 14, Ст. метро «Выставочная»
Наиболее полная информация на сайте организатора выставки — Ассоциация «Народные художественные промыслы России»: www.nkhp.ru