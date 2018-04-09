Экскурсия по музеям-квартирам Петербурга

В этом городе жили множество известных людей — от Пушкина и Достоевского до Кирова и Римского-Корсакова. Мы составили виртуальную экскурсию по лучшим мемориальным музеем Петербурга, которые непременно стоит посетить.

Музей-квартира Пушкина

Адрес: Наб. Мойки, 12 Режим работы: С 10:30 до 18:00, выходной — вторник

Стоимость билетов: 220 рублей с экскурсией, 100 рублей — дети до 16, 150 — студенты и пенсионеры

Музей находится в бывшем особняке князей Волконских. Вместе с семьей в 11 комнатах на первом этаже здания Пушкин прожил всего четыре месяца: с сентября по январь. В квартире на набережной Мойки он умер от смертельного ранения на дуэли. Музей реконструирован по свидетельствам современников и историческим документам. В нем можно увидеть чернильницу, письменный стол и кресло поэта, его посмертную маску, локон, портреты детей и другие предметы.

Музей Достоевского

Адрес: Кузнечный пер., 5/2 Режим работы: С 11:00 до 18:00 (в среду с 13:00 до 20:00), выходной — понедельник.

Стоимость билетов: 150 рублей для граждан Таможенного союза, 50 рублей — пенсионерам, студентам, школьникам, бесплатно — детям до 7 лет, многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, музейным сотрудникам

В шестикомнатной квартире Достоевский с семьей поселился в начале октября 1878 года и прожил здесь почти три года. В советские годы дом на Кузнечном перестроили, поэтому при создании музея квартиру писателя восстанавливали по архивным планам, воспоминаниям современников и его жены. Кроме того, сохранились несколько фото сделанные в кабинете Достоевского уже после его смерти. В музее регулярно проходят выставки, в том числе современного искусства, а также есть постоянно действующая театральная площадка.

Музей-квартира Шаляпина

Адрес: Ул. Графтио, 2–Б Режим работы: С 11:00 до 19:00 (в среду с 13:00 до 21:00), выходные — понедельник, вторник

Стоимость билетов: 100 рублей, школьники, студенты, пенсионеры — 50, дети до 7 лет бесплатно.

В квартире на улице Графтио Федор Шаляпин провел более шести лет. Она стала его последним местом жительства в России — отсюда он навсегда эмигрировал в 1922-м. В музее восстановлены прихожая, столовая, спальня, большая и малая гостиные, а также воссоздана грим-уборная певца в Мариинском театре. Помимо личных вещей, здесь хранятся коллекционное оружие, подаренное Горьким, изображающие Шаляпина картины Кустодиева, Головина и Коровина.

Музей Кирова

Адрес: Каменноостровский проспект, д. 26-28, 2-я парадная, 5 этаж

Режим работы: С 11:00 до 18:00, выходной ― среда

Стоимость билетов: 160 рублей, пенсионерам, школьникам и студентам ― 100 рублей

В пятикомнатной квартире № 20 в знаменитом Доме трех Бенуа Киров жил с женой с марта 1926-го по декабрь 1934-го. В гостях у них бывали Сталин, Бухарин, Ворошилов, Куйбышев, Микоян и Орджоникидзе. Впрочем, в экспозиции не только личные вещи и фото Кирова. Почувствовать себя в Ленинграде 1930-х можно благодаря постоянным мультимедийным стендам «За детство счастливое наше…» и «Весь Каменноостровский проспект в шкатулке».

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Адрес: Литейный пр., 53 Режим работы: С 10:30 до 18:30 (в среду с 12:00 до 20:00), выходной — понедельник

Стоимость билетов: 120 рублей, школьники, пенсионеры — 60 рублей, студенты, дети до 7 лет, ветераны, инвалиды, музейные сотрудники — бесплатно

Музей был открыт в 1989 году к столетию со дня рождения поэта. Здесь можно увидеть личные вещи, рукописи, фотографии и книги Ахматовой. Кроме того, есть литературная экспозиция «Белый зал» (по аналогии с Белым залом Фонтанного дома — одним из мест действия ахматовской «Поэмы без героя»).

Музей-квартира Александра Блока

Адрес: ул. Декабристов, 57 Режим работы: С 11:00 до 18:00 (во вторник — до 17:00), выходной — среда

Стоимость билетов: 160 рублей, учащиеся, пенсионеры — 110 рублей

Музей расположен в доме, где Блок провел последние девять лет жизни. В здании, возведенном по проекту архитектора Петерсона, он снимал сначала квартиру № 21 на четвертом этаже, а с 1920 года № 23 на втором. Музей разделен на две части: мемориальную и литературную, в нем также есть специальная интерактивная программа для детей.

Музей-квартира Набокова

Адрес: Большая Морская, 47 Режим работы: С 11:00 до 18:00 (в субботу — с 12:00 до 17:00), выходные — воскресенье, понедельник

Стоимость билетов: бесплатно

В знаменитом доме на Большой Морской Набоков родился — его он скурпулезно описал в романах «Другие берега», «Машенька» и «Защита Лужина». В музее сохранились оригинальные интерьеры столовой, гостиной и библиотеки, а мемориальные предметы собирались по всему миру. В 2008-м, через десять лет после открытия музея, он был передан в ведение факультета филологии СПбГУ.

Музей-квартира Некрасова

Адрес: Литейный пр., д. 36 Режим работы: С 10:30 до 18:00 (четверг с 12:00 до 20:00), выходной — вторник.

Стоимость билетов: 120 рублей, 50 рублей — пенсионерам и студентам, бесплатно — дети до 16 лет.

В доме на Литейном, 36 Некрасов жил 20 лет: с 1857-го до кончины в 1877-м. Все эти годы в его квартире находилась редакция журналов «Современник» и «Отечественные записки», а в гостях бывали Тургенев, Толстой, Островский и Достоевский. Поэтому экспозиция музея посвящена не только ему, но и «Золотому веку» русской литературы в целом.

Музей-квартира Римского-Корсакова

Адрес: Загородный пр., 28 Режим работы: С 11:00 до 19:00 (среда — с 13:00 до 21:00), выходные — понедельник, вторник

Стоимость билетов:125 рублей, школьники — 100 рублей, Студенты, пенсионеры — 75 рублей, дети до 7 лет, многодетные семьи, дети-сироты — бесплатно

На сегодняшний день — это единственный «композиторский» музей Петербурга. Римский-Корсаков провел в доме на Загородном последние 15 лет жизни (по 1908 год). Здесь же он создал 11 из 15 опер, среди них: «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста», «Кащей бессмертный», «Золотой петушок». Музей в большей степени мемориальный — здесь находятся столовые приборы, портреты предков композитора, его любимое кресло, а также рояль фирмы «Беккер». Кроме того, в нем до сих пор регулярно проходят концерты.

Музей-квартира Михаила Зощенко

Адрес: Малая Конюшенная ул., 4/2, кв. 119 Режим работы: С 10:30 до 18:00 (среда — с 12:00 до 20:00), выходной — понедельник

Стоимость билетов: 200 рублей, школьники, пенсионеры — 100 рублей, студенты — бесплатно

В музее Зощенко все вещи подлинные, а обстановка воссоздана с детальной точностью. Здесь хранится рукопись «Перед восходом солнца», а также автографы ранних рассказов, записные книжки 1915–1918 годов, письма разных лет и личные документы. В 2007 году он был преобразован в музей советской литературы «XX век», но большая часть экспозиции по-прежнему посвящена писателю.