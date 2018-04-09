Военные гидрографы и картографы ВМФ России примут участие в открытии в Санкт-Петербурге уникальной выставки –— «Посвящения на картах и атласах»

Её интереснейшие экспонаты расскажут посетителям о том, как создатели картографических произведений выражали свою признательность именитым особам, государственным деятелям за их труды на политическом, военном, научном поприще.

Военные гидрографы и картографы ВМФ России примут участие в открытии 19 апреля в главном здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге уникальной выставки –— «Посвящения на картах и атласах». На выставке будут представлены карты и атласы XVIII и XIX вв., ценные не только своим содержанием и художественным оформлением, но и сопроводительными надписями.

Посвящения приоткрывают некоторые обстоятельства создания карт и атласов, позволяют ощутить характер эпохи, воскрешаемый во взаимоотношениях авторов и адресатов. Создатели картографических произведений хотели выразить своё уважение и признательность именитым особам за их деятельность на политическом, военном, научном поприще.

На выставке можно увидеть посвящения монархам (Петру I, Анне Иоанновне, Александру I, Александру II), военачальникам (Ф. А. Головину, А. С. Меншикову, Ф. М. Апраксину), ученым (графине П. С. Уваровой), государственным деятелям (С. Ю. Витте).

Среди уникальных экспонатов –— фрагмент одной из первых русских морских карт, показывающей территорию восточной части Финского залива знаменитых граверов Питера Пикарта и Адриана Шхонебека (Санкт-Петербург, Москва, 1703 г.).

В художественном картуше с растительным орнаментом и аллегорическим изображением богини Фортуны с девизом «Fortunae prudenti» (Удача разумному) –— посвящение Александру Меншикову «Превосходительнейшему и благороднейшему господину Александру Даниловичу Меншикову …».

На выставке представлен «Географический атлас Российской Империи» (Санкт-Петербург, 1851 г.). Это подробное учебное пособие для военно-учебных заведений, в котором можно найти чертеж, изображающий вид и сравнительную высоту главных горных хребтов, длину и быстроту течения рек в России, набор карт Европейской России, Сибири и Северо-Американской России, генеральную карту Европейской России, с показанием разделения на губернии, области, 13 подробных карт Российской Империи, включая Владения Российско-Американские. Посвящение в атласе –— «Его Императорскому Высочеству наследнику цесаревичу и Великому князю Александру Николаевичу, главному начальнику военно-учебных заведений с глубоким благоговением всепреданнейше посвящает А. Вощинин, капитан корпуса топографов».