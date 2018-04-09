Студия Женовача может стать филиалом МХТ с широкой автономией 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московская «Студия театрального искусства» (СТИ), основателем и художественным руководителем которой является режиссер Сергей Женовач, может стать филиалом МХТ имени Чехова с широкой автономией. Об этом ТАСС сообщил в понедельник статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
Женовач с 23 апреля приступит к обязанностям художественного руководителя МХТ. «СТИ может стать филиалом МХТ с широкой автономией, со своей программой, — сказал Журавский. — Этот вопрос мы будем обсуждать с новым художественным руководителем МХТ после 23 апреля».
Сергей Женовач основал «Студию театрального искусства» в 2005 году. Труппу театра сформировали выпускники мастерской Женовача в ГИТИСе. В основе сегодняшнего репертуара «Студии театрального искусства» — малоизвестные и редко инсценируемые произведения классиков мировой литературы. В конце 2016 года театр стал федеральным.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.