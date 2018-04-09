Молодые искусствоведы обмениваются опытом

9 апреля в столице открылся Международный форум молодых исследователей искусства «Научная весна — 2018», в рамках которого молодые исследователи искусства и культуры делятся научным опытом и собственными наработками.

— Форум задумывался как площадка для обмена опытом. Поэтому в нем участвуют не только аспиранты, но и студенты, — сказала куратор Елена Саковская. — Мы искали некую объединяющую идею, которая позволила бы создать сообщество, где можно было бы обмениваться навыками, наработками.

По словам Саковской, проводится форум для молодых исследователей уже второй раз. В нем принимают участие в том числе и те, кто учится за рубежом.

Одна из таких участниц — москвичка Евгения Яркова. Сейчас она — аспирант Лейпцигского университета в Германии. А ранее работала в Третьяковской галерее. Девушка решила, что необходимо повышать свой профессиональный уровень, поэтому поступила в аспирантуру в Германии, которая славится выдающейся художественной и музыкальной школой, подарившей миру, например, живописца Альбрехта Дюрера.

— Тема моего исследования — кинетическое искусство 1960-х годов, — объясняет Яркова. — Если просто — то это про искусство, которое использует движение. Это либо оптические иллюзии, либо механические.

По словам аспиранта, здесь она хотела бы не просто представить на всеобщее обозрение свои наработки, но и услышать мнения экспертов и молодых исследователей.

Другие участницы форума — аспирантки Государственного института искусствознания Мария Беликова Анна Пронина — познакомились совершенно случайно и благодаря своей безграничной любви к искусству. Только у Марии тяга к живописи, а у Анны любовь к архитектуре.

— Можно назвать это своеобразным синтезом, — рассказала Пронина. — Например, мы советуем друг другу почитать определенные новые исследования из своих областей, соответствующую литературу. Наши сферы профессиональных интересов очень близки и дополняют друг друга. Поэтому и тема доклада посвящена живописи и архитектуре Германии 1920–1930-х годов.

Однако форум интересен не только специалистам, но и простым любителям искусства.

Например, здесь расскажут о методах познания, которые в прошлом веке позволили по-новому взглянуть на мировую живопись, архитектуру, скульптуру.

Уже 12 апреля состоится ряд выступлений на тему «Воссоздавая культурное наследие».

Слушатели узнают о технологии реставрации утраченной горячей эмали на золотых серьгах Ирана XIX века. В последние дни пройдут научные конференции, посвященные архитектуре, изобразительному искусству и музыке. Эксперты раскроют секреты пространства голландских церквей XVII века, расскажут об особенностях памятников костромского деревянного зодчества, а также познакомят с нюансами образов рыцарей у прерафаэлитов и со многим из того, что не чуждо любителям искусства.