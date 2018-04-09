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Выставка итальянских художников открылась в Сергиевом Посаде
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Выставка итальянских художников открылась в Сергиевом Посаде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Тати, Валерио Либралато, Серджио Бан и еще четверо современных итальянских художников привезли свои работы в Россию. Выставка открылась в Сергиевом Посаде. Она организована в рамках «Арт‐Дипломатии» ‐ этот подмосковный проект по привлечению художников в конце прошлого года получил президентский грант. О том, как искусство укрепляет международные связи, узнала Жанна Романова.
Современный классик, график, скульптор и керамист Серджио Бан возрождал искусство гравюры — он основал курсы граверного дела по всей Италии и за ее пределами. Художник ушел из жизни несколько лет назад. В Сергиевом Посаде две его работы представляет вдова мастера. Выполненные в уникальной технике, эти полотна — главное сокровище выставки.
У него немного работ, но у него очень интересная техника, это видно. Он наносит грунт на бумагу и процарапывает. Это почти фреска. В Италии мощные корни этого искусства
Валерий Воробьев, художник.
Новая выставка в Сергиевом Посаде объединила работы сразу семи итальянских художников. Многие из них представлены за пределами Италии впервые. Зрителей ждет новый взгляд на культуру страны. Например, Рози Лосито участвовала в археологических раскопках, и увиденное повлияло на ее авторский почерк, а для Валерио Либралато именно акварель стала итогом долгих поисков собственного пути.
Здесь мы видим совершенно другое искусство — современное, много фотографий, коллажи — не очень понятные для наших гостей работы. Но в этом и цель нашего проекта
«Арт-дипломатия»
— показать разнообразие направлений современного искусства
— Марья Яжук, руководитель проекта
«Арт-дипломатия»
Вернисаж итальянских художников — продолжение проекта
«Арт-дипломатия», благодаря которому в Подмосковье со своими работами приезжают иностранные художники. А региональные мастера имеют возможность представлять свои полотна за границей. Так, в декабре выставка живописцев из Сергиева Посада прошла в итальянском городе Террачино. И имела большой успех. Скорый ответный визит стал возможен благодаря
бизнес-сотрудничеству
На то, чтобы составить свое впечатление о современном итальянском искусстве, есть целый месяц — выставка продлится до 12 мая.
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