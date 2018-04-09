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Вдохновленный воронами: талантливый иллюстратор Пол Флора
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Вдохновленный воронами: талантливый иллюстратор Пол Флора 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Одни графические работы Пола Флоры поражают своей простотой и изящностью, другие — сложностью и точностью исполнения, но абсолютно все несут в себе мысль, задумку, насмешку, эмоцию. Возможно, этот художник-иллюстратор станет для вас настоящим открытием.
Пол Флора прежде всего известен своими черно-белыми графическими работами. Когда-то он рисовал для таких известных британских изданий, как The Times и The Observer, а также немецкий Die Zeit.
Флора родился в 1922 году в Южном Тироле, учился в Баварии. С 1942 по 1944 год был студентом Мюнхенской академии искусств. Его учителем был норвежский график и художник Олаф Гулбранссон (Olaf Gulbransson), который работал на политический журнал Simplicissimus.
Жизнь Пола Флоры была полна перипетий, он стал, вероятно, единственным художником из Тироля, который добился успеха и признания. В середине XX века его едкие и умные карикатуры публиковались во многих изданиях.
Иллюстратор Пол Флора умер в 2009 году, похоронен на родине, в итальянской коммуне Глоренца на севере страны.
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