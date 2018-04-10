В Историческом музее покажут отреставрированные работы Федора Рокотова и Джорджа Доу

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Презентация отреставрированных работ Федора Рокотова из фондов Государственного исторического музея (ГИМ) и Джорджа Доу из собрания Русского музея состоится во вторник в ГИМ. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Это шесть картин работы выдающегося русского портретиста XVIII века Федора Степановича Рокотова (1735/1736 — 1808) и его мастерской, а также один из самых значимых в историко-художественном отношении царских портретов — вдовствующей императрицы Елизаветы Алексеевны работы Джорджа Доу (1781 — 1829)", — рассказали в пресс-службе.

На портретах представлены великий князь Александр Павлович (будущий император Александр I) в детстве и члены старинных русских дворянских фамилий — Стрешневы, Глебовы, Воейковы, Ржевские, Матюшкины, связанные с Москвой, где большую часть своей жизни работал Рокотов.

На презентации впервые будет экспонироваться портрет Феодосии Ржевской, только недавно атрибутированный как работа Рокотова. Кроме того, благодаря исследованиям сотрудников Исторического музея портреты воеводы Василия Стрешнева и Екатерины Воейковой недавно были переведены из разряда «работы неизвестных художников» в творческое наследие Рокотова и художников его мастерской, добавили в пресс-службе.

Впервые будет экспонироваться отреставрированное полотно Джорджа Доу, наиболее приближенное к прижизненному «Портрету императрицы Елизаветы Алексеевны на фоне Камероновой галереи» из собрания Государственного Русского музея. «Датируется представленная работа 1827 годом, т. е. исполнена после смерти императорской четы, но представляет вариант более раннего изображения Елизаветы Алексеевны», — уточнили в музее.

Джордж Доу — живописец, график, гравер, портретист, академик Королевской академии в Лондоне (1814), «первый портретный живописец» российского двора. С 1819 по 1829 годы работал в России, куда прибыл по приглашению императора Александра I. Одновременно с портретом на презентации представят две реплики, в основных чертах повторяющие отреставрированный портрет.