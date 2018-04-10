Деймиана Херста вновь обвиняют в плагиате

Британский художник Деймиан Херст опять в центре скандала. Его снова обвиняют в плагиате и, в частности, в том, что показанная в Gagosian Gallery в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес) серия полотен «Завуалированная живопись» (Veil Paintings) неприлично напоминает работы современных художников-аборигенов Австралии. По словам директора нью-йоркской Olsen Gruin Gallery Эмеральд Грюн, «при взгляде на эти полотна, я сразу подумала о том, что они невероятно похожи на работы Кэти Марингки» — художницы-абстракционистки из Южной Австралии, чьи произведения галерея Грюн выставляла прошлым летом. Херст отверг обвинения, утверждая, что если он на кого и опирается в своих живописных поисках, так это на французских художников первой четверти XX века и, в частности, на Пьера Боннара , работы которого художник увидел еще в студенческие годы в Центре Помпиду. Английский художник признается, что больше всего его привлекает боннаровское видение цвета, которое он и попытался передать в своей «Завуалированной живописи». « [Мои новые работы] похожи на большие абстрактные холсты Боннара… Как можно не любить цвет? — говорит он. — Солнечный цвет на цветах, и к чертям собачьим все остальное…».

Позицию Херста не разделяют старейшины австралийской общины «Утопия», которая приобрела известность именно благодаря работающим там художникам. Они готовы идти в суд, утверждая, что сходство работ Херста и произведений аборигенов вовсе не случайно, и в качестве примера приводят произведения Полли Нгале и Эмили Кнгварейе — одной из самых дорогих художниц-аборигенов в мире (работа Кнгварейе была продана за $1,6 млн). В качестве официального ответа пресс-секретарь Херста заявил британскому изданию Observer, что «работы из серии „Завуалированная живопись“ знаменуют развитие приемов художника, которые он начал применять в 1993–1995 годах в серии под названием „Визуальные сладости“, инспирированной техниками пуантилистов, импрессионистов и постимпрессионистов, таких как Пьер Боннар и Жорж Сера. Деймиан Херст был не в курсе того, что против него подготовлены судебные иски, но он глубоко уважает роль искусства во всех странах мира».

Источник: observer.com