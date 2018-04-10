Художник превращает в иллюстрации фотографии, найденные в Сети. Героем может стать каждый

Бразильский художник Julio Cesar (Хулио Цесар) занимается созданием забавных цифровых иллюстраций. Находя на просторах Интернета различные фотографии, Хулио «преображает» их в яркие и веселые рисунки, которые восхищают пользователей Сети. «360» попытался выяснить, чем так привлекательны работы художника‐иллюстратора.

Героем может стать каждый

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27 Янв 2016 в 1:17 PST Вдохновение для своих работ талантливый иллюстратор находит в Сети. За «основу» для будущего рисунка художник берет обычные фотографии незнакомых ему людей. В коллекции прототипов Хулио есть как известные личности, так и совершенно обычные люди, чьи фото по той или иной причине привлекли внимание художника.

Цесар перерисовывает понравившиеся ему фотографии, добавляя рисунку «мультяшности». Героем его работ может стать абсолютно каждый человек, которых хоть раз выкладывал в Сеть свои фотографии.

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14 Июн 2015 в 7:05 PDT Манера и стиль

Несмотря на большую популярность разнообразных иллюстраций и большое количество художников, публикующих свои работы в Сети, изображения Хулио все же имеют свою отличительную особенность. Помимо необычного подхода к поиску фотографий, с которых будет в дальнейшем сделан рисунок, работы Хулио отличаются не только яркостью цветов и мультяшным стилем, но еще живостью и эмоциональностью каждого рисунка.

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8 Июл 2015 в 6:59 PDT Каждая иллюстрация, не просто сохраняет главные схожести с фотографией, но и полностью передает настроение образа. Конечно, огромные глаза, которые делают его персонажей похожими на героев мультфильмов, но в каждой забавной иллюстрации всегда можно увидеть оригинал.

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7 Фев 2016 в 8:08 PST Среди вдохновивших художника лиц, можно найти знаменитое фото афганской девочки Шарбат Гулы, которое было опубликована в журнале National Geographic . Фотография была сделана журналистом Стивом Маккарри во время Афганской войны, когда Гула жила на территории Пакистана в лагере беженцев.

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8 Ноя 2015 в 1:40 PST Своими забавными рисунками, Хулио очаровал тысячи людей. Пользователи социальных сетей подписываются на его аккаунты ежедневно. Только в instagram

художник-иллюстратор

имеет свыше 250 тысяч последователей.

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3 Июл 2016 в 9:37 PDT Публикация от Julio Cesar %F0%9 °F%90%9B (@mz09art)

21 Окт 2016 в 8:58 PDT