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Челябинские музеи на пять часов сделают отменять плату за вход
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Челябинские музеи на пять часов сделают отменять плату за вход 

Хорошие новости 39 минут назад
Фото: Хорошие новости
В это воскресенье, 15 апреля, Челябинск присоединится ко всероссийской акции «Культурный минимум». В этот день жители смогут бесплатно посетить все музеи города. В Челябинском государственном музее изобразительных искусств по адресу площадь Революции, 1 посетители увидят выставку «Уральский сфинкс, история Уральского литья». А на Труда, 92а покажут экспонаты древнерусского искусства и русского искусства, а также западноевропейский фарфор. Еще одна выставка откроется в Публичной библиотеке.
— В одном из залов Публичной библиотеки пройдет выставка графики «Души прекрасное рождение», — рассказали организаторы.
А в в центре историко-культурного наследия (ул. Коммуны, 69) можно будет бесплатно сходить на выставку, посвященную 25-летию центра города. Там представят более 1000 предметов из истории центра, а всего за памятных экспонатов за это время накопилось почти 80 000. Все эти предметы сделаны в Челябинске. В их числе стол конца XIX-начала XX века, сумка переселенца и элементы одежды модниц начала прошлого века.
Бесплатные выставки будут работать с 13 до 18 часов 15 апреля.
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