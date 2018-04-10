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Челябинцы смогут бесплатно посетить выставки в Международный день культуры
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Челябинцы смогут бесплатно посетить выставки в Международный день культуры 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Челябинцы смогут бесплатно посетить несколько музейных выставок в Международный день культуры 15 апреля, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.
В рамках акции «Культурный минимум» с 13 до 18 часов свои двери для посетителей откроют следующие экспозиции:
«Уральский сфинкс, история Уральского литья» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, площадь Революции), экспозиция древнерусского искусства, русского искусства, западноевропейского фарфора (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, ул. Труда, 92А), выставка графики «Души моей чудесное рождение» (Публичная библиотека, ул. Ленина, 60), «Центр города» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69).
Об экспонатах челябинцам расскажут молодые деятели культуры и координаторы всероссийского проекта.
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