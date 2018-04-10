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Картины с орбиты: в Петербурге открылась выставка космонавта Усачева
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Картины с орбиты: в Петербурге открылась выставка космонавта Усачева 

Мир24 57 минут назад
Санкт-Петербург готовится ко Дню космонавтики. В Государственном Русском музее начала работу тематическая выставка картин. Открыл экспозицию российский летчик Юрий Усачев. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова узнала о его космическом хобби.
Это тот случай, когда взрослые снова становятся школьниками: волнуются и ждут очереди. Сфотографироваться с человеком, который летал к звездам, честь как для родителей, так и для детей.
Юрий Усачев — Герой России. За его плечами четыре экспедиции. Он «заболел» космосом в юности. Ради мечты проделал сложный путь от простого токаря до летчика.
«Все, что ты пытаешься хорошо сделать, дается с трудом. Только глупость легко дается», — считает космонавт.
Космос на Земле
Как подготовиться к полету на Луну
На орбите Юрий Усачев получал особое вдохновение. Сочинять рассказы начал во время полетов на МКС. Невесомость и перегрузки только стимулировали творческий процесс. А когда вернулся на Землю, открыл в себе еще один талант — художественный.
«Хотелось сделать триптих, может быть, даже четыре работы. Первая это как гимн звездам. Хочется сделать гимн солнцу, может быть, гимн воде», — Усачев.
Юрий Усачев не летает уже 17 лет, но ощущение космоса в его душе осталось навсегда. В этой загадочной, притягательной вселенной есть место и воспоминаниям бывалых летчиков, и детским мечтам.
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