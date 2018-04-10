Памятник Владимиру Ленину в Сарапуле потерял лицо

Сарапул. Удмуртия. У памятника Владимиру Ленину в Сарапуле отвалилась часть лица. Об этом на своей странице Facebook сообщила жительница города Зина Сарсадских.

Скульптура «вождя мирового пролетариата» находится у головного здания Музея истории и культуры Среднего Прикамья. В двухэтажную постройку бывшего Николаевского церковно-приходского училища музей въехал в 1921 году.

По сообщениям сарапульцев в соцсети, разрушению скульптуры способствовали играющие в снежки дети. Отметим, что скульптура у здания музея не единственный памятник Ленину в городе.

Напомним, что годовщину со дня рождения председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина отмечают 22 апреля. Жители Сарапула надеются, что к этой дате памятник восстановят.