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Памятник Владимиру Ленину в Сарапуле потерял лицо
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Памятник Владимиру Ленину в Сарапуле потерял лицо 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. У памятника Владимиру Ленину в Сарапуле отвалилась часть лица. Об этом на своей странице Facebook сообщила жительница города Зина Сарсадских.
Скульптура «вождя мирового пролетариата» находится у головного здания Музея истории и культуры Среднего Прикамья. В двухэтажную постройку бывшего Николаевского церковно-приходского училища музей въехал в 1921 году.
По сообщениям сарапульцев в соцсети, разрушению скульптуры способствовали играющие в снежки дети. Отметим, что скульптура у здания музея не единственный памятник Ленину в городе.
Напомним, что годовщину со дня рождения председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина отмечают 22 апреля. Жители Сарапула надеются, что к этой дате памятник восстановят.
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