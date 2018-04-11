ТПУ подарил Музею космонавтики напечатанный на 3D-принтере наноспутник

В преддверии Дня космонавтики делегация ТПУ передала в дар Музею космонавтики в Москве экземпляр первого в мире спутника, созданного с использованием 3D-технологий «Томск-ТПУ-120», сообщает пресс-служба вуза.

По словам директора Инженерной школы новых производственных технологий Алексея Яковлева, принято изготавливать два полнофункциональных спутника. Один покоряет космос, второй остается на Земле. Второй экземпляр спутника «Томск-ТПУ-120», созданного к 120-летию университета, был передан в дар музею.

«Переданный музею спутник — рабочий, он так же, как и летный экземпляр, прошел все испытания и имеет необходимые сертификаты. Нашей задачей было узнать поведение материалов, которые использованы при 3D-печати спутника, в экстремальных температурах на орбите

В итоге, миссию можно признать успешной. Наноспутник несколько месяцев передавал в студенческий центр управления полетами, который находится в Томском политехе, порядка 30 телеметрических данных. Кроме этого, с перерывом в минуту спутник передавал сообщение к 120-летию университета, записанное нашими студентами на 11 языках», — сказал Яковлев.

Спутник займет место в выставочной экспозиции музея, он станет первым экспонатом в коллекции, изготовленным на 3D-принтере.

Напомним, спутник Томского политехнического университета был напечатан на 3D-принтере в честь 120-летия вуза. Он относится к классу «наноспутников», имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров и массу 3,763 килограмма. В марте 2017-го спутник отправился на МКС с коcмодрома Байконур на корабле «Прогресс МС-02», а в августе был запущен в открытый космос.

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