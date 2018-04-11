Ещё
ТПУ подарил Музею космонавтики напечатанный на 3D-принтере наноспутник
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТПУ подарил Музею космонавтики напечатанный на 3D-принтере наноспутник 

Новости в Томске 1 час назад
В преддверии Дня космонавтики делегация ТПУ передала в дар Музею космонавтики в Москве экземпляр первого в мире спутника, созданного с использованием 3D-технологий «Томск-ТПУ-120», сообщает пресс-служба вуза.
По словам директора Инженерной школы новых производственных технологий Алексея Яковлева, принято изготавливать два полнофункциональных спутника. Один покоряет космос, второй остается на Земле. Второй экземпляр спутника «Томск-ТПУ-120», созданного к 120-летию университета, был передан в дар музею.
«Переданный музею спутник — рабочий, он так же, как и летный экземпляр, прошел все испытания и имеет необходимые сертификаты. Нашей задачей было узнать поведение материалов, которые использованы при 3D-печати спутника, в экстремальных температурах на орбите
В итоге, миссию можно признать успешной. Наноспутник несколько месяцев передавал в студенческий центр управления полетами, который находится в Томском политехе, порядка 30 телеметрических данных. Кроме этого, с перерывом в минуту спутник передавал сообщение к 120-летию университета, записанное нашими студентами на 11 языках», — сказал Яковлев.
Спутник займет место в выставочной экспозиции музея, он станет первым экспонатом в коллекции, изготовленным на 3D-принтере.
Напомним, спутник Томского политехнического университета был напечатан на 3D-принтере в честь 120-летия вуза. Он относится к классу «наноспутников», имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров и массу 3,763 килограмма. В марте 2017-го спутник отправился на МКС с коcмодрома Байконур на корабле «Прогресс МС-02», а в августе был запущен в открытый космос.
Это неполный текст новости
Новости в Томске: последние новости
Томичей просят помочь 13-летнему мальчику с пороком сердца Губернатор выделил 15 млн руб на реабилитацию томских детей-инвалидов Актриса Наталья Бондарчук проведет творческую встречу с томичами
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире12
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову9
Самые красивые итальянки в истории кино8
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение