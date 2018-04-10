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Храмы, архангелы, иконы, ковка. Пасхальные мотивы в работах салехардцев
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Храмы, архангелы, иконы, ковка. Пасхальные мотивы в работах салехардцев 

ИА Север-Пресс 1 час назад
В Арт-центре окружного Дома ремесел торжественно открыли выставку народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы», приуроченную к празднованию Святой Пасхи.
Как отметил член Союза художников России Андрей Вахрушев, седьмой год подряд окружной Дом ремесел совместно с Салехардской епархией дают возможность талантливым ямальцам представить свои творческие работы. Руками детей создано праздничное настроение, насколько мастерски с любовью выполнены все поделки, как трепетно дети подготовились к празднику.
В экспозиции представлено более 200 работ, выполненных в различных техниках из различных материалов. Это пейзажи храмов, портреты священнослужителей и иконы, удивительные расписные пасхальные яйца, украшенные аппликациями и тесьмой, оригинальное панно, объемные игрушки, аппликации на тарелках, пасхальное деревянное дерево, украшенное яйцами и птичками.
«Мы с окружным Домом ремесел не только соседи теперь по месту расположения, но и соседи по призванию и цели своего служения — несения в мир прекрасного и вечного. Нынешняя выставка проходит в рамках Пасхального фестиваля, который помогает глубже почувствовать радость праздника Пасхи Божией, в том числе через художественное искусство», — сказал пресс— секретарь Салехардской епархии иерей Сергей Кузнецов.
Салехардская художница Мария Колясникова представила масштабную работу «Красное чёрное», сделанную из меди и латуни. Она работает по старинной технике, используя исключительно натуральные материалы.
«Это моя дипломная ручная работа, над которой я трудилась целый год. В своем произведении отталкивалась от икон Андрея Рублева. Мне тоже захотелось сделать архангелов, стоящих на страже города», — отметила она.
На работу у Марии ушло три листа железа, металл, латунь и медь подбирала по цветам.
Кстати, в технике ковки в Салехарде больше никто не работает. Она очень хочет работать, но для этого ей нужна профессиональная мастерская. Мария уже даже разработала новый эскиз — глухарей.
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