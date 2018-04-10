В Удмуртии пройдут вторые международные парадельфийские игры

Ижевск. Удмуртия. Вторые международные парадельфийские игры пройдут в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, творческие состязания для инвалидов в области культуры и искусства состоятся с 11 по 17 ноября 2018 года.

Региональный отборочный этап стартует с 11 апреля и продлиться до 15 мая.

Участниками игр могут стать люди с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), инвалиды вследствие психических заболеваний и др.), достигшие 18-летнего возраста.

Выступления и отбор участников будут проходить по 8-ми номинациям: изобразительное искусство, аудиовизуальное искусство, театральное искусство, музыкальное искусство, номинация по литературе, хореографическое искусство, оригинальный жанр и жестовая песня.

С 11 по 25 апреля — подача заявок;

С 25 апреля по 10 мая — заочный этап работы жюри;

С 10 по 15 мая — очный этап работы жюри (просмотр концертных программ).

К рассмотрению будут приниматься заявки, как сольных исполнителей, так и инклюзивных коллективов, в состав которых входит более 50% людей с инвалидностью.