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В Удмуртии пройдут вторые международные парадельфийские игры
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В Удмуртии пройдут вторые международные парадельфийские игры 

ИА «Сусанин» 54 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Вторые международные парадельфийские игры пройдут в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, творческие состязания для инвалидов в области культуры и искусства состоятся с 11 по 17 ноября 2018 года.
Региональный отборочный этап стартует с 11 апреля и продлиться до 15 мая.
Участниками игр могут стать люди с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), инвалиды вследствие психических заболеваний и др.), достигшие 18-летнего возраста.
Выступления и отбор участников будут проходить по 8-ми номинациям: изобразительное искусство, аудиовизуальное искусство, театральное искусство, музыкальное искусство, номинация по литературе, хореографическое искусство, оригинальный жанр и жестовая песня.
С 11 по 25 апреля — подача заявок;
С 25 апреля по 10 мая — заочный этап работы жюри;
С 10 по 15 мая — очный этап работы жюри (просмотр концертных программ).
К рассмотрению будут приниматься заявки, как сольных исполнителей, так и инклюзивных коллективов, в состав которых входит более 50% людей с инвалидностью.
Заявки для участия подаются в электронном виде с приложением фотографий работ, видео-файлов и аудио-файлов выступлений или по электронному адресу: method@unatlib.org.ru, контактное лицо: Алексеева Надежда Владимировна, тел. : (3412) 51-25-65.
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