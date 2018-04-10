В Детской картинной галерее открылась выставка «Художник в городе»

Довольно просторные залы галереи вместили в себя множество работ наших современников и художников, которых уже нет с нами. Среди них, видимо, в первую очередь, следует называть замечательного самарского архитектора и графика, боровшегося за сохранение культурного наследия в нашем городе, Вагана Каркарьяна, который ушел из жизни четыре года назад.

Творчество Вагана Гайковича представлено в отдельном зале, а экспонаты специально для выставки были переданы его вдовой. Графические работы, которые здесь можно увидеть, сделаны со скрупулезной точностью и множеством подробностей, ускользающих от взгляда случайных пешеходов. Это своего рода летопись старой и новой Самары. Кстати, открытки из набора, созданного Каркарьяном в 2005 году, который также можно увидеть на выставке, так и называется — «Графическая летопись Самары».

При этом, как говорил сам Ваган Гайкович, он рисовал Самару не совсем такой, какой ее видят обычные люди, а такой, какой ему хотелось бы ее увидеть. И те дома на Садовой, Льва Толстого , Арцыбушевской и других самарских улицах, которые представлены в его графике и которые сегодня зачастую находятся в плачевном состоянии, на листах художника — в их первозданном виде. Один из таких домов — знаменитый особняк Сурошникова на улице Алексея Толстого, возведенный по проекту «отца» русского модерна Федора Шехтеля

По рисункам Каркарьяна, которые есть на выставке, можно представить, как выглядело здание старого железнодорожного вокзала, каким был первоначальный облик уходящих в прошлое деревянных домов старой Самары с их балкончиками, шпилями, резными наличниками и узорами, символы которых объединяют нас с минувшими столетиями. Здесь же, на выставке, можно увидеть книги Каркарьяна, его фотографии разных лет, кусок смальты, использованной при строительстве фонтана в честь 30-летия Победы (он был создан по проекту Вагана Гайковича).

Проходим по другим залам. Образы Самары стремительно меняются, преображаются, словно через магическое стекло. Наполненные внутренним свечением картины Игоря Дония, где самарские дома словно бы растворены в осенних пейзажах. Изящные акварельные зарисовки Бориса Галахова и Сергея Алдушкина. Созданная в академической манере мастеров прошлого картина Александра Баканова «Старая Самара. Речной народ», которую можно долго разглядывать, изучая, как ученик истории, жизнь волжского города в минувшие времена. Рыбак, извозчики с лошадьми, огромная лужа на площади, торговцы, лодки, пароход, грузчики, деревянные мостки на воде — все это и множество других подробностей из жизни возле великой русской реки можно увидеть на картине художника. Волшебная графика Екатерины Мараховской, где город увиден глазами какого-нибудь сказочника. Старенькие дома приобретают неожиданные волнистые очертания. А «Самарские крыши» (так называется одна из работ) так и тянут полетать над ними словно сказочному Карлсону.

На выставке представлено множество детских работ, полных фантазии и непосредственности. Это не только их взгляд на особняк Клодта, дом фон Вакано, особняк Курлиной и другие исторические здания города, но и представления юных художников о том, какой была здесь жизнь лет сто двадцать назад, в эпоху расцвета русского модерна.