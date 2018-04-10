15 апреля завершит работу выставка «Солдатский маршал» в Музее Победы

На тематической выставке «Солдатский маршал» гости могут увидеть раритетные документы и личные вещи прославленного военачальника Красной Армии, Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева . Его дочь Наталья Ивановна Конева рассказала об одном из интересных экспонатов, связанных с пребыванием ее отца в должности командующего войсками Прикарпатского военного округа СССР.

«Командование военным округом совпало в 1954 году с 300-летием вхождения Украины в состав России. Из Москвы отцу прислали этот подарок с дарственной надписью от народа Украинской ССР. Такой высокой чести удостоились тогда лишь несколько полководцев периода войны, которые освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский фронт под командованием папы освобождал и право— и левобережную Украину. И он сделал очень много, чтобы быстрее освободить и сохранить города. Начиная с Харькова, чье 75-летие со дня освобождения будет отмечаться в этом году, и заканчивая Львовом, Тернополем и приграничной с Польшей территорией. У нас в семье, кроме булавы, сохранилась бронзовая медаль, посвященная 300-летию вхождения Украины в состав России, много вышиванок и рушников. Папа был еще и почетным гражданином Кировограда».

«Солдатский маршал» — тематическая выставка, открытая 15 декабря 2017 года и посвященная 120-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Степановича Конева. На ней представлено свыше шестидесяти уникальных экспонатов: личные вещи военачальника, документы и фотографии из архива дочери маршала Натальи Коневой, экспонаты из фондов Музея Победы, Подосиновского краеведческого музея и Государственного музея современной истории России.

Все желающие могут успеть ознакомиться с экспозицией до 15 апреля 2018 года.