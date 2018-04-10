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Лекция о киносериалах 1910-х годов пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой
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Лекция о киносериалах 1910-х годов пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В рамках цикла «Кинематограф Серебряного века» 13 апреля состоится лекция «Киносериал 1910-х годов как фетиш для начинающих киноавангардистов».
Этой восьмое по счету мероприятие в проекте о кино прошлого века, согласно информации на официальном сайте музея. Гости не только послушают выступление о кинематографе, но и посмотрят фильм «Вампиры» 1915 года.
Курс написала Милена Мусина, киновед и ученый секретарь Государственного центрального музея кино. Последняя лекция называется «Серебряный век на Марсе». Она пройдет 27 апреля.
Вход платный.
Всех желающих ждут в 19:30 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6.
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