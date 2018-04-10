В преддверии ПМЭФ состоится благотворительный вечер в поддержку Музея Фаберже 

В преддверии Петербургского международного экономического форума состоится благотворительный вечер в поддержку Музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности, сообщают «Известия».
Как рассказали в пресс-службе «Росконгресса», в программу вошёл концерт с участием пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Советник президента России Антон Кобяков отметил, что благотворительный вечер включат в официальную культурную программу ПМЭФ-2018.
«Уверен, что классическая музыка в исполнении всемирно известных звёзд в сочетании с замечательными историческими интерьерами и потрясающей коллекцией Музея Фаберже привлечёт самых взыскательных гостей форума», — сказал он.
Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Петербурга на ПМЭФ.