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Новый музей современного искусства и культурный кластер площадью более 20 тыс. кв. м появятся в Москве
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Новый музей современного искусства и культурный кластер площадью более 20 тыс. кв. м появятся в Москве 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Земельный участок по адресу ул. Автозаводская, вл. 23 в Москве сдан в аренду для строительства негосударственного музея искусств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.
«Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы одобрено предоставление ООО «ЛСР. Объект-М» в аренду земельного участка по адресу ул. Автозаводская, вл. 23 для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тыс. кв. м. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса», — цитируют в пресс-службе заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.
Отмечается, что создание нового культурного кластера входит в проект развития территории АМО ЗИЛ. Этот проект охватывает площадь около 470 га, включая территорию завода им. И. Лихачева (333 га), и предполагает строительство жилья, общественно-производственного кластера, объектов культурного и социального назначения, паркингов.
«Реорганизация промзоны и создание на ее базе новых досуговых центров и объектов культуры внесет свой вклад не только в развитие данного района (Даниловский район Москвы — прим. Агентства «Москва»), но и станет новым местом притяжения туристов. Что однозначно даст положительный эффект развития экономики в целом», — процитировали в департаменте его руководителя Владимира Ефимова.
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