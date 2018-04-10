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Новый музей современного искусства построят на территории Москвы
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Новый музей современного искусства построят на территории Москвы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Его построят по адресу: улица Автозаводская, владение 23.
Негосударственный музей искусств планируют построить на сданном в аренду земельном участке, расположенном по адресу: улица Автозаводская, владение 23.
— Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы одобрено предоставление Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЛСР. Объект-М» в аренду земельного участка по адресу: улица Автозаводская, владение 23, — для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тысяча квадратных метров. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Новый культурный кластер войдет в проект развития территории ЗИЛ, охватывающие площадь около 470 гектаров, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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