Краснодарский край стал участником всероссийской акции «Культурный минимум»

15 апреля в Международный день культуры во всех регионах России пройдет акция. Ее цель популяризировать литературный русский язык, культурные и национальные традиции в молодежной среде.

На Кубани в проект включатся 30 муниципалитетов.

Так, в Краснодаре запланированы поэтические чтения в Выставочном зале Боевой Славы, посвященные 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. В программе также показ фильма «Лев» в «Кубанькино» с его последующим обсуждением и молодежное литературно-музыкальное мероприятие «Палитра чувств» в краевом выставочном зале.

В Абинске молодежь будет декламировать стихотворения и раздавать книги, в Лабинске организуют круглый стол, посвященный роли искусства и кино в воспитании детей. В Тимашевском районе состоится командная викторина «Семейные традиции на Кубани». В Сочи молодежь посетит экспозицию местного автомузея и «Музея СССР». В Павловском районе подготовят видеопутешествие по произведениям классиков русской литературы. Многие муниципалитеты проведут выставки, кинопоказы, экскурсии в музеи, рассказали в «Молодежном центре развития личности», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.