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Краснодарский край стал участником всероссийской акции «Культурный минимум»
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Краснодарский край стал участником всероссийской акции «Культурный минимум» 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
15 апреля в Международный день культуры во всех регионах России пройдет акция. Ее цель популяризировать литературный русский язык, культурные и национальные традиции в молодежной среде.
На Кубани в проект включатся 30 муниципалитетов.
Так, в Краснодаре запланированы поэтические чтения в Выставочном зале Боевой Славы, посвященные 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. В программе также показ фильма «Лев» в «Кубанькино» с его последующим обсуждением и молодежное литературно-музыкальное мероприятие «Палитра чувств» в краевом выставочном зале.
В Абинске молодежь будет декламировать стихотворения и раздавать книги, в Лабинске организуют круглый стол, посвященный роли искусства и кино в воспитании детей. В Тимашевском районе состоится командная викторина «Семейные традиции на Кубани». В Сочи молодежь посетит экспозицию местного автомузея и «Музея СССР». В Павловском районе подготовят видеопутешествие по произведениям классиков русской литературы. Многие муниципалитеты проведут выставки, кинопоказы, экскурсии в музеи, рассказали в «Молодежном центре развития личности», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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