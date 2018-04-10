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В Ханое откроется выставка археологических сокровищ
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В Ханое откроется выставка археологических сокровищ 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Выставка археологических сокровищ Вьетнама откроется в Ханое в Национальном музее истории 12 апреля
Она будет состоять из 300 предметов, собранных археологами по всей стране. Находки относятся к доисторической эпохе и к XVII-XVIII векам.
Выставка будет поделена на залы, посвященные металлическим изделиям культур Донг Сына, Са Хуйна и Донг Най, истории королевства Чампа и входящему в список всемирного наследия ЮНЕСКО святилищу Ми Сон, а, также, культуре цивилизации Дай Вьет.
До прибытия на родину, выставка прокатилась по трем немецким музеям с октября 2016 года по февраль 2018. В Ханое она будет продолжаться до июля.
Источник: Vietnam.net
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