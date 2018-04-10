В Ханое откроется выставка археологических сокровищ

Выставка археологических сокровищ Вьетнама откроется в Ханое в Национальном музее истории 12 апреля

Она будет состоять из 300 предметов, собранных археологами по всей стране. Находки относятся к доисторической эпохе и к XVII-XVIII векам.

Выставка будет поделена на залы, посвященные металлическим изделиям культур Донг Сына, Са Хуйна и Донг Най, истории королевства Чампа и входящему в список всемирного наследия ЮНЕСКО святилищу Ми Сон, а, также, культуре цивилизации Дай Вьет.

До прибытия на родину, выставка прокатилась по трем немецким музеям с октября 2016 года по февраль 2018. В Ханое она будет продолжаться до июля.

Источник: Vietnam.net