Сельских школьников начали водить в театры и музеи Орла

Детей из сельских школ в Орловской области начали водить в театры, музеи и на выставки по инициативе советника губернатора по культуре, режиссёра Юрия Грымова . Для них специально разработали музейные программы и репертуар. Учреждения культуры в Орле уже посетили более 500 учеников районных школ.

Юрий Грымов пообещал развивать этот проект и в дальнейшем. Будет, в частности, запущена гастрольная программа — в районных домах культуры орловские театры будут показывать спектакли, а музеи выступать с лекциями. Летом небольшие населённые пункты будет посещать фестивальная кинопередвижка — для показа новых российских фильмов.