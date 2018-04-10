Ещё
Сельских школьников начали водить в театры и музеи Орла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сельских школьников начали водить в театры и музеи Орла 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Детей из сельских школ в Орловской области начали водить в театры, музеи и на выставки по инициативе советника губернатора по культуре, режиссёра Юрия Грымова. Для них специально разработали музейные программы и репертуар. Учреждения культуры в Орле уже посетили более 500 учеников районных школ.
Юрий Грымов пообещал развивать этот проект и в дальнейшем. Будет, в частности, запущена гастрольная программа — в районных домах культуры орловские театры будут показывать спектакли, а музеи выступать с лекциями. Летом небольшие населённые пункты будет посещать фестивальная кинопередвижка — для показа новых российских фильмов.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Прогулки по музею Победы стали доступны через Google Maps Пореченков назвал обидчиков Козловского «мусорными идиотами» Кинокритик призвал не пугаться голливудских «Звездных Войн» в Каннах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля1
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение