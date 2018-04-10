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«Нейроботикс» представил на международной выставке Arab Health свои разработки
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«Нейроботикс» представил на международной выставке Arab Health свои разработки 

Префектура Зеленоградского административного округа 47 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Зеленоградский разработчик и производитель антропоморфных роботов, нейропродуктов и биопротезов компания «Нейроботикс» стала участником международной выставки по медицине и фармацевтике Arab Health, которая является ведущей ежегодной выставкой на Ближнем Востоке и второй по величине международной выставкой в Европе в области медицины и здравоохранения. Об этом сообщается в Instagram зеленоградской компании.
— Наша компания не могла пропустить такое событие и, взяв робота-инсультника, высокотехнологичную нейрогарнитуру и нейротренажер, отправилась покорять мировые умы, — говорится в информационном сообщении.
Оператором российской экспозиции выступил АО «ВДНХ». На выставке компании «Нейроботикс» удалось продемонстрировать свое оборудование министру финансов и промышленности ОАЭ Шейху Хамдан Бин Рашид Аль Мактум.
Выставка проводится с 1977 года, присутствие на ней является престижным и почетным для ее участников из стран ЕЭС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. В начале 2018 года крупнейшая экспозиция расположилась в ОАЭ на площади в 63 513 кв. м.
— Наша команда достойно представила собственную инновационную продукцию в сфере медицины и здравоохранения, заявив, что Россия — конкурентоспособная страна в данных областях, — рассказали в компании.
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